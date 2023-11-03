Нічна атака по Україні: є влучання по території об'єкта інфраструктури на Одешині

Росія в ніч проти 3 листопада атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетою. Зокрема, під ударом опинилась і Одещина.

Росія завдала чергового удару по мирних містах України. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла про влучання у об'єкт інфраструктури у Одеській області.

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Гуменюк зазначила, що атака цієї ночі була досить потужною. Крім цього, ворог обрав розгалужену географію цілей, які намагався атакувати.

В нашій зоні відповідальності ми знищили 11 ударних дронів. По три на Миколаївщині та Кіровоградщині, два на Одещині та по одному на Херсонщині та Дніпропетровщині та Вінниччині,

– розповіла речниця.

За її словами, також було влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта на Одещині. На щастя, постраждалих немає, руйнування не критичні.

Наталія Гуменюк вважає, що причина намагань Росії атакувати глибокі тили полягає у відсутності переваги на фронті.

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