Удар по Чорнобильській АЕС: показали момент влучання та кадри наслідків

Росія продовжує атакувати Україну. Вночі 14 лютого російський ударний дрон із фугастою бойовою частиною влучив в укриття Чорнобильської АЕС.

Ця споруда береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про атаку на укриття Чорнобильської АЕС

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни атакували укриття Чорнобильської АЕС, яке Україна будувала разом з іншими країнами світу та Європи. За словами глави держави, пожежу вдалося загасити.

Наразі радіаційний фон не підвищувався. Однак, за першими оцінками, є суттєві пошкодження споруди.

Момент влучання в укриття Чорнобильської АЕС: відео з соцмереж Володимира Зеленського

Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові,

– заявив Зеленський.

Він також додав, що країна-агресорка продовжує збільшувати свою армію та щоночі здійснює атаки проти української інфраструктури. Окрім цього, вона не змінює "своєї божевільної антилюдської державної риторики". За словами глави держави, це означає, що російський диктатор Путін точно не готується до переговорів.

Росія атакувала укриття Чорнобильської АЕС / Фото МАГАТЕ

Зазначимо, що Новий безпечний конфайнмент (НБК) є ізоляційною арковою спорудою, що зведена над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Його мета – обмежити поширення радіоактивних речовин та створити умови для демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття", яке звели після аварії на ЧАЕС. Це є важливим кроком у перетворенні об'єкта на екологічно безпечну систему.

Варто зауважити, що він розташований за близько 150 кілометрів автомобільними дорогами від Києва у Прип'яті, що на півночі Київської області поблизу кордону з Білоруссю.

Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками та ракетами. Вона не лише намагається зруйнувати критичну інфраструктуру, а й тероризує мирне населення. За словами Володимира Зеленського, така поведінка Кремля становить загрозу не лише для нашої держави, а й для всього світу.