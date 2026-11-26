Російські загарбники завдали чергової серії ударів по Харкову реактивними дронами та іншими безпілотниками. Ворожі влучання зафіксовані в різних районах міста; є руйнування навчального закладу та загиблі серед цивільних.

Про складну оперативну ситуацію в місті та наслідки чергових ворожих обстрілів в ефірі 24 Каналу розповіла журналістка Анна Черненко. За її словами, обласний центр упродовж доби пережив декілька хвиль повітряних ударів.

Які наслідки денних атак та влучання у виш?

Менш ніж за пів години в Харкові пролунало чотири вибухи. Під ворожим ударом опинилися різні райони міста, зокрема приватний сектор, де спалахнув житловий будинок.

Одна з ворожих атак була спрямована безпосередньо по вищому навчальному закладу. Унаслідок цих ударів зафіксовано загибель цивільної людини.

Остання, сподіваюсь, атака, хоча б на сьогодні – це удар по вищому навчальному закладу. Дійсно, на жаль, через один із цих чотирьох ударів є загибла людина, загибла жінка,

– повідомила Анна Черненко.

Журналістка додала, що загарбники атакували реактивними безпілотниками та іншими типами дронів, а загроза ударів залишалася актуальною.

Що відомо про трагедію в житловій багатоповерхівці?

Хвиля ударів, яка розпочалася об 11:20, стала вже другою за добу. Перша атака відбулася близько 5:20 ранку, коли російський дрон поцілив у житлову 16-поверхівку, влучивши в район 15 – 16 поверхів.

Безпілотник не вибухнув, проте влетів просто у вікна спальні мирних мешканців. Через паливну частину апарата зайнялася пожежа, внаслідок якої загинули 38-річні чоловік і жінка.

Він просто влетів у вікна спальні, де спала ця сім'я, де спало подружжя. І, на жаль, обоє загинули, чоловік і жінка,

– зазначила кореспондентка.

Крім того, о 5:30 ранку в Новобаварському районі ворог атакував спортивний комплекс. Повністю скляний фасад споруди зазнав непоправних руйнувань, збитки оцінюють у десятки мільйонів гривень.

Які жертви російських ударів у регіоні?

Як повідомляв 24 Канал, російська армія продовжує тероризувати мирне населення не лише в обласному центрі, а й у районах області. Загалом за минулу добу ворожі обстріли забрали життя п'ятьох людей. Обстріли призводять до суттєвих руйнувань інфраструктури та поранень місцевих жителів.

Зокрема, смертельний випадок стався на автодорозі біля сіл Довжик та Миронівка, де ворожий дрон поцілив у цивільний автомобіль із подружжям. Ще один 42-річний чоловік загинув на трасі Дергачі – Золочів, про що ми також інформували.