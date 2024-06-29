Смертельний удар по Вільнянську: 18 осіб постраждало, загинули 7 людей

Російські війська вдарили по Вільнянську Запорізької області 29 червня. Відомо, що семеро мирних жителів, серед яких двоє дітей, загинули внаслідок російського ракетного удару.

Ще 13 людей зазнали поранення, серед них також є діти. Удар завдано двома ракетами, що пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.

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Що відомо про постраждалих внаслідок удару по Вільнянську

Семеро мирних людей загинули внаслідок російського удару по середмістю Вільнянська Запорізької області. Серед них двоє дітей. Ще 13 людей поранено. Серед них також діти,

– повідомив генпрокурор Андрій Костін.

Він також розповів, що ворог випустив по місту дві ракети, пошкодивши об'єкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки. На місці події працюють прокурори та правоохоронці.

Генпрокурор закликав міжнародну спільноту до посилення оборони України зброєю та засобами ППО.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко згодом повідомив, що кількість постраждалих станом на 20:15 збільшилася до 18 осіб. Серед них – 4 дітей.

"Внаслідок влучань сталося загоряння торгових приміщень, домоволодінь та транспортних засобів. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Завдяки оперативному реагуванню ДСНС всі пожежі ліквідовані", – додав він.

Пошуково-рятувальна операція продовжується.