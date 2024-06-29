Вихідний, який перетворився на трагедію: що відомо про ракетну атаку на Вільнянськ

У суботній вечір 29 червня росіяни вдарили балістикою по Запоріжжю. Є жертви і поранені. Серед них – діти.

Двічі поспіль ворог запускає балістику по Запорізькому району. Спершу вдень він влучив по об'єкту критичної інфраструктури. Тоді обійшлося без постраждалих. Однак другий удар мав трагічні наслідки.

Як все почалося

Близько 17:13 Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку для низки областей, зокрема Запорізької. Моніторингові канали попереджали про пуски "Іскандерів-М" з території окупованої Донеччини.

Десь після 17:40 у Запоріжжі стало гучно. Згодом сталася ціла серія вибухів. "Росіяни знову атакують область. Вибух за містом. Перебувайте у безпечних місцях!", – закликав українців голова ОВА Іван Федоров. Тривога на Запоріжжі тривала майже дві години.

Пізніше з'ясувалося, що ворог завдав удару по центру Вільнянська – місту у Запорізькому районі. Там був пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок влучань відбулися загоряння торгових приміщень, домоволодінь та транспортних засобів.

Цинічний удар по місту у вихідний день / Фото ДСНС

Скільки жертв і поранених

Спершу повідомлялося про 6 загиблих та 8 поранених. Втім, згодом кількість поранених і загиблих зростала. Станом на 20:30 відомо про 7 загиблих, серед яких – двоє дітей. Натомість, травмовано 18 людей, серед них – четверо дітей. Про це заявили у МВС.

Цифра постраждалих ще може зрости.

Надзвичайники проводять пошуково-рятувальну операцію. Також працюють поліцейські, парамедики поліції, сапери та інші профільні служби.

Реакція президента Зеленського

Президент Зеленський прокоментував трагедію у Вільнянську. Він висловив співчуття близьким та рідним загиблих і поранених. Також глава держави нагадав, що українські міста й громади щоденно потерпають від таких російських ударів.

Водночас є шляхи для того, аби їм запобігти: знищувати окупантів та пускові установки там, де вони є, за допомогою далекобійної зброї, а також збільшувати кількість сучасних систем ППО в Україні.

"Я дякую всім партнерам, які допомагають. І рішення, яких ми потребуємо, треба прискорити. Будь-яке затягування з рішеннями в цій війні означає втрату людських життів", – заявив політик.

Також він показав кадри з місця влучань у Вільчанську.

Удар по передмістю Запоріжжя / Фото Зеленський