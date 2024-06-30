Удар Росії по Вільнянську: у Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими
Джерело:Іван Федоров
Росія 29 червня завдала ракетного удару по центру Вільнянська. Окупанти вбили 7 людей.
У Запорізькій області оголосили 30 червня днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару по Вільнянську. Про це повідомив голова ОВА.
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На Запоріжжі оголосили день жалоби
Бійці Путіна поцілили по місту ракетами. Російські військові вбили 7 людей, зокрема 3 дітей. Окрім того, поранили 31 людину, з них 8 неповнолітніх.
Невимовний біль. Співчуття сім'ям загиблих. Світ має зупинити терориста,
— наголосив Іван Федоров.
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