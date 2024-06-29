Кількість поранених може зрости, – Зеленський показав наслідку удару по Вільнянську на Запоріжжі

Росія вдарила по центру міста Вільнянськ Запорізької області. Внаслідок атаки загинули 7 людей, серед них діти.

Володимир Зеленський показав наслідки удару по Вільнянську та висловив співчуття близьким загиблих.

Дивіться також На шахті на Львівщині обвалився ґрунт: назвали імена загиблих гірників

Наслідки обстрілу Вільнянська

Президент зазначив, що кількість постраждалих ще може зрости.

Семеро людей, серед них дві дитини, убиті російським ракетним ударом по Запорізькій області. Мої співчуття всім, хто втратив рідних. <...> Усі служби на місці та допомагатимуть максимально. На жаль, кількість постраждалих іще може зрости,

– сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також показав фото з місця обстрілу. На них видно обгорілі тіла жертв. Наша редакція не може показати фото без цензури.

Наслідки удару по Вільнянську: фото пресслужби президента

Станом на 20:15 відомо про 7 загиблих, з них 2 дітей. Ще 18 людей, серед яких 4 дітей, зазнали поранень.

Також внаслідок влучань загорілися торгові приміщення, домоволодіння та автівки. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

Наші міста й громади щоденно потерпають від таких російських ударів. Але є способи це подолати: знищувати терористів там, де вони є, знищувати пускові установки російських ракет, бити справді далекобійно та збільшувати кількість сучасних систем ППО в Україні,

– додав президент.

Надзвичайники зараз проводять пошуково-рятувальну операцію. На місці працюють поліцейські, парамедики поліції, сапери та інші профільні служби.