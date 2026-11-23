Унаслідок російської атаки на Вишневе Київської області загинула 36-річна вчителька початкових класів Марина Мойченко. Російський безпілотник влучив у продуктовий магазин NOVUS, де перебувала жінка.

Про трагедію повідомили у Вишнівському академічному ліцеї "Основа".

Що відомо про загиблу вчительку?

За словами колег, Марина була чуйною та світлою людиною, яка вкладала душу в кожного свого учня.

Для малечі вона стала першою наставницею, яка вчила доброти, відкритості й любові до знань, а для нас – надійною колегою і щирим другом. Її усмішка, тепло і мудрість назавжди залишаться у нашій пам'яті,

– наголосили в навчальному закладі.



Загибла вчителька / Фото соцмережі ліцею "Основа"

У Марини Мойченко залишилися дві доньки. Одна з них, Софія, відвідувала школу танців у Вишневому. Там жінку також згадали з теплом, назвавши її чудовою мамою, активною, щирою та життєрадісною людиною.

Марина була неймовірною мамою двох прекрасних дівчаток, світлою та позитивною людиною, чудовою вчителькою початкових класів, надзвичайно активною, щирою та життєрадісною,

– згадують у танцювальній студії.

Марину Мойченко згадують як людину, яка залишила по собі багато світла й теплих спогадів. Колеги, учні та батьки діляться словами вдячності й розповідають про її доброту, щирість і відданість своїй справі. Її пам'ять житиме в серцях тих, кому пощастило її знати.

Нагадаємо, російські військові атакували супермаркет NOVUS у Вишневому вдень 22 листопада. Унаслідок влучання безпілотника в магазині спалахнула масштабна пожежа. На місці працювали рятувальники та медики. Спочатку повідомляли про одного загиблого та трьох постраждалих. Згодом кількість жертв зросла. За даними міського голови Вишневого, внаслідок атаки загинули троє людей, ще 15 дістали поранення, серед них – троє дітей.