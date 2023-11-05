Відкрито кримінальне провадження щодо удару по воїнах 128 бригади, – Зеленський
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський відреагував на російський удар по військових 128-ї гірсько-штурмової бригади, який стався у Запорізькій області. Він повідомив, що за фактом інциденту розпочато кримінальне провадження.
Він переконаний, що це трагедія, якої можна було б уникнути. Він переконаний, що рідні та близькі загиблих мають отримати відповіді, через що стався цей інцидент.
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Триває розслідування трагедії
Під час свого вечірнього звернення 5 листопада Володимир Зеленський відреагував на російський удар по військових 128-ї гірсько-штурмової бригади на Запоріжжі. Він повідомив, що за фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження. Також триває відповідне розслідування.
Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку,
– заявив президент.
За його словами розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були хибними.
Що відомо про російський удар
- Ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової бригади час нагородження на честь дня ракетних військ. Військових зібрали, вишикували, а вже після чого росіяни завдали удару.
- У день повідомлення трагічної новини міністр оборони Рустем Умєров заявив, що буде проведена перевірка за фактом трагедії. Він переконав, що будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося.
- ️Від 6 листопада на території Закарпаття оголошують триденну загальнообласну жалобу. Зокрема, будуть приспущені державні прапори, щоранку буде хвилина мовчання та проводитимуться богослужіння.