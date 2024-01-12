Пускові майданчики та аеродроми: які саме об'єкти хуситів атакували США та Британія

США та Велика Британія завдали ударів по військових об'єктах хуситів в Ємені. Це відповідь на їхню атаку по військових кораблях обох держав ракети та безпілотники.

Уже відомо, по чому саме вдарили американські та британські військові. Так, серед цілей військові аеродроми й пускові майданчики бойовиків.

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По чому саме вдарили американські та британські літаки

ЗМІ повідомляють, що представники єменських хуситів назвали кілька об'єктів, які цієї ночі атакували Велика Британія та США. Зокрема:

військова база Кахлан у провінції Саада;

авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани;

район аеропорту міста Худайда на Червоному морі;

аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західному куті Ємену;

аеродром міста Аббс.

Ці об'єкти хусити використовували для нападів на судноплавство

У Міноборони Великої Британії повідомили, що 11 січня літаки Королівських ВПС приєдналися до коаліційних сил та завдали ударів керованими бомбами Paveway IV по 2 об'єктах військової інфраструктури бойовиків у Ємені.

Завдали ударів по об'єктах, що використовуються повстанським угрупуванням хуситів у Ємені для нападів на судноплавство в південній частині Червоного моря,

– зазначили в оборонному відомстві.

Також у Міноборони зазначили, що есмінець військово-морського флоту Британії Diamond разом з американськими та французькими військовими кораблями раніше був долучений до захисту життєво важливих міжнародних судноплавних шляхів від безпілотників і ракет хуситів.

Додали, зважаючи на те, що бойовики продовжували загрожувати торговельним суднам, а також цілеспрямовано обстріляли 9 січня Diamond і кораблі ВМС США, коаліційні сили визначили ключові об'єкти, причетні до цих атак, і домовилися про проведення ретельно скоординованого удару, аби зменшити здатність хуситів порушувати міжнародне право в такий спосіб.

Чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання точкових ударів по двох із цих об'єктів хуситів,

– зазначили в Міноборони.

Один з об'єктів, розташований у населеному пункті Бані на північному заході Ємену, використовувався для запуску розвідувальних і ударних БпЛА. У Британії наголосили, що їхні літаки завдали ударів по низці цілей, залучених до операцій з використанням безпілотників.

Другим об'єктом, по якому завдала удару авіація Королівських ВПС, є аеродром в місті Абс.

"Розвідка показала, що він використовувався для запуску як крилатих ракет, так і безпілотників у бік Червоного моря. Кілька ключових цілей на аеродромі були ідентифіковані й по них було завдано удару нашими літаками", – йдеться у заяві оборонного відомства.

Також пояснили, що авіаударів завдали вночі з метою зменшення ризиків для цивільного населення.

Детальні результати ударів ще оцінюються, але перші ознаки вказують на те, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству підірвана,

– підкреслили в Міноборони Британії.

Що цьому передувало