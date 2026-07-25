Удар по заходу оборонної галузі під Києвом: в АРМАДА спростували різні чутки про подію

Асоціація АРМАДА заявила, що проводила закриту подію – практичну робочу демонстрацію на Київщині, по якій Росія вдарила балістикою. Точне місце проведення не публікували у відкритому доступі.

Заяву опублікували на сайті асоціації.

Які деталі розповіли організатори?

В АРМАДА пояснили, що захід був закритою демонстрацією українських технологій для захисту критичної інфраструктури від сучасних повітряних загроз. До неї долучились представники української оборонної індустрії та потенційні користувачі таких розробок.

В асоціації наголосили, що точну локацію не публікували у публічному доступі. Водночас текст, який поширюють в мережі як публічний анонс, насправді був адресним запрошенням. Його надсилали закритими каналами, а точне місце проведення, за словами організаторів, повідомляли підтвердженим учасникам після реєстрації та перевірки.

Також вони підкреслили, що це була не виставка, а практична демонстрація.

Йшлося про роботу систем виявлення та перехоплення повітряних цілей, безпілотних перехоплювачів та інших протидронових технологій, РЕБ, РЕР, РЛС та інших рішень. Для перевірки таких систем необхідний відкритий простір і можливість їх практичного застосування,

– йдеться у заяві.

АРМАДА заявила, що повністю співпрацюватиме зі слідством, надасть наявну інформацію компетентним органам і сприятиме встановленню обставин, як дані про місце проведення заходу стали доступні ворогу.

Нагадаємо, правоохоронці затримали головного організатора заходу на Київщині. За даними слідства, подію на понад 300 учасників організували без погоджень із військовим командуванням та владою. Підозрюваному найближчим часом обиратимуть запобіжний захід, а поки він із пораненнями під вартою у лікарні.