У квартирах жити неможливо: два будинки у Запоріжжі зазнали нищівних руйнувань

У Запоріжжі під обстріл окупантів потрапили 2 дев'ятиповерхових будинки з мирними людьми. Вони зазнали серйозних руйнувань, тому, ймовірно, мешканці туди не повернуться.

Пожежу в будинках вже ліквідували, але рятувальники продовжують пошукові роботи. Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає 24 Канал.

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Два під'їзди повністю зруйновані

В квартирах люди жити не зможуть. За словами Куртєва, в будинках відключили світло та газ, оскільки комунікації можуть бути пошкоджені. Проте комунальні служби працюватимуть на місці. Як тільки зможуть підключити все назад, це зроблять.

У двох будинках зруйновано по одному під'їзду. Квартири не підлягають до проживання,

– сказав Куртєв.

Крім того, на місці атаки розгорнули намет, де допомагають постраждалим. Там працюють соцпрацівники, волонтери та психологи. Вони реєструють жителів будинку та з'ясовують, чи потрібна їм допомога щодо проживання. Двох людей вже розмістили в модульному містечку.

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