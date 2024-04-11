Російські війська ударили по Запоріжжю: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Російські війська атакували Запоріжжя вранці 11 квітня. Під ударом опинився один з енергооб'єктів.

Окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з літаків тактичної авіації. Силам ППО вдалося знищити 2 ракети, втім, на жаль, є і влучання.

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Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров о 5:19 повідомив, що у місті чути вибухи. Згодом він повідомив, що у місті, на жаль, є влучання.

2 ракети сили протиповітряної оборони знищили, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури,

– зазначив Федоров.

У Силах оборони півдня повідомили, що наразі ступінь пошкодження уточнюється, інформації про постраждалих не було.

Подробиці масованого обстрілу 11 квітня