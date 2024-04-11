Російські війська ударили по Запоріжжю: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
Джерело:Іван Федеоров
Російські війська атакували Запоріжжя вранці 11 квітня. Під ударом опинився один з енергооб'єктів.
Окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з літаків тактичної авіації. Силам ППО вдалося знищити 2 ракети, втім, на жаль, є і влучання.
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Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров о 5:19 повідомив, що у місті чути вибухи. Згодом він повідомив, що у місті, на жаль, є влучання.
2 ракети сили протиповітряної оборони знищили, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури,
– зазначив Федоров.
У Силах оборони півдня повідомили, що наразі ступінь пошкодження уточнюється, інформації про постраждалих не було.
Подробиці масованого обстрілу 11 квітня
- У Повітряних силах повідомили, що окупанти для масованого обстрілу України використали 82 засоби повітряного нападу. Серед них 42 ракети різних типів та 40 дронів-камікадзе типу "Шахед".
- Сили ППО успішно знищили 18 з 42 ракет, а також 39 з 40 "Шахедів". Усього українські захисники знищили 57 повітряних цілей.
- Основна ціль ворога – енергетична інфраструктура України. Під ударом ворога опинились енергооб'єкти та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.