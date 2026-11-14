Росіяни атакували Запоріжжя: 22 постраждалих, серед них 6-місячне немовля та двоє дітей

Російська армія 14 листопада завдала масованого удару по Запоріжжю. Постраждали 22 людини.

Серед поранених – троє дітей, а саме 6-місячне немовля, 2-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Про це повідомили в ДСНС України.

Які ще наслідки обстрілу Запоріжжя?

Унаслідок ворожих влучань за різними міськими адресами зафіксовано пошкодження фасадів і скління багатоквартирних будинків. Руйнувань також зазнала будівля навчального закладу.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками понівечено сім легкових автомобілів і дорожнє покриття. Для ліквідації наслідків надзвичайної події на місцях ударів були оперативно задіяні всі міські екстрені служби.

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото ДСНС

Нагадаємо, напередодні російські окупанти завдали удару по житловій п'ятиповерхівці в Космічному районі Запоріжжя. Тоді поранення отримали 50 цивільних осіб, серед яких також було 8 неповнолітніх. Також під час розбору завалів загинув рятувальник – на нього впала бетонна плита.