Цілили по критичній інфраструктурі: росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, є постраждалі
Російські війська завдали 3 удари по Запоріжжю під час масованої атаки на Україну. Як і в решті регіонів основною ціллю стала критична інфраструктура.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова. Він розповів, що внаслідок російської атаки двоє людей отримали поранення.
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Які наслідки атаки на Запоріжжя
Федоров розповів, що під час масованого обстрілу України по Запоріжжю було завдано 3 удари.
Як і по всій території України, цілили по критичній інфраструктурі області. Станом на зараз інформації про постраждалих немає. Масштаби руйнувань зʼясовуються,
– повідомив Федоров.
Де була можливість, екстрені служби вирушили на ліквідацію наслідків російської атаки. Втім, через деякий час голова ОВА уточнив інформацію стосовно ситуації в місті. Зокрема, він розповів, що кількість постраждалих зросла до двох.
"59-річний чоловік у лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу. 18-річний юнак після огляду лікарів від госпіталізації відмовився", – уточнив він.