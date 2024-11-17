Цілили по критичній інфраструктурі: росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, є постраждалі

Російські війська завдали 3 удари по Запоріжжю під час масованої атаки на Україну. Як і в решті регіонів основною ціллю стала критична інфраструктура.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова. Він розповів, що внаслідок російської атаки двоє людей отримали поранення.

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Які наслідки атаки на Запоріжжя

Федоров розповів, що під час масованого обстрілу України по Запоріжжю було завдано 3 удари.

Як і по всій території України, цілили по критичній інфраструктурі області. Станом на зараз інформації про постраждалих немає. Масштаби руйнувань зʼясовуються,

– повідомив Федоров.

Де була можливість, екстрені служби вирушили на ліквідацію наслідків російської атаки. Втім, через деякий час голова ОВА уточнив інформацію стосовно ситуації в місті. Зокрема, він розповів, що кількість постраждалих зросла до двох.

"59-річний чоловік у лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу. 18-річний юнак після огляду лікарів від госпіталізації відмовився", – уточнив він.