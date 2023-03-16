Після смертельного ракетного удару: жінка попросила рятувальника стати хрещеним для її дитини

Російські окупанти 2 березня вдарили ракетою С-300 по житловому будинку. Жертвами стали 13 людей. Місцеву мешканку Анну та її чоловіка врятували.

Тієї моторошної ночі Анна та її чоловік спали вдома. Вагітна жінка провела під завалами житлового будинку 3 години. Згодом вдалося врятувати чоловіка Анни. Через декілька днів, коли вже не було надії, рятувальники врятували улюбленицю сім'ї – собака Міру породи бульдог.

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Жінка зізнається, що тієї ночі не запам'ятала обличчя рятувальників, тільки – руку та голос. Подружжя опинилося у справжній пастці. Анну та її чоловіка вибухова хвиля викинула у маленький коридорчик.

З усіх боків подружжя було затиснуте уламками.

Руйнувати їх не можна було тому, що стіни і все інше вже тріщало. Будь-якої миті могло статися руйнування, обвал, завал. Коли ми вже першу Аню дістали, стіна вже відійшла сантиметрів на сім. В той момент вже я встановив розпорки, щоб підтримувати плиту,

– згадав рятувальник.

З Анною та її майбутньою дитиною – все гаразд. Чоловіка наразі рятують. У нього – розтрощена рука.

Удар по багатоповерхівці у Запоріжжі – головне

Російські окупанти 2 березня завдали терористичний удар по житловому будинку у Запоріжжі. Загарбники атакували місто з ЗРК С-300. Частина будинку завалилася. Рятувальники повідомили, що ворог зруйнував цілий під'їзд 5-поверхівки. Евакуювати довелося десятки людей.