Цинічний терор ворога: Росія вбила цілу родину у Запоріжжі

Росія завдала цинічного удару по Запоріжжю ввечері 21 березня. Внаслідок атаки загинула ціла сімʼя.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Росія вбила цілу родину

Російські окупанти в ніч проти 22 березня вдарили по Запоріжжю.

Ця атака забрала життя цілої родини. Тіла доньки і тата витягли з-під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, та на жаль врятувати її не вдалося,

– ідеться в повідомленні Федорова.

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Додамо, що Федоров також вказав, що загалом станом на ранок 5 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя залишаються в лікарнях обласного центру. За його словами, у двох жінок та двох чоловіків діагностували травми середньої тяжкості. Також ушпиталили немовля з контузією. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості.

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував 179 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 08:30 підтверджено збиття 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на Півдні, Півночі та в Центрі країни.

Відомо, що 63 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.