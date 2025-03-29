"Я їм пишу й пишу": Вікторія Маленко розповіла про маму, тата і сестру, які загинули в Запоріжжі

У Запоріжжі попрощалися з родиною Маленків, які загинули 21 березня внаслідок удару російського дрона. У сім'ї вижила лише старша донька – 21-річна Вікторія, яка живе окремо та збиралася в гості до батьків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Росія вбила родину Маленків

Російський дрон у Запоржжі вбив родину Маленків: 38-річну матір Ольгу, 41-річного батька Романа та їхню 17-річну молодшу доньку Уляну-Христину.

Будинок, де мешкала родина, був вщент зруйнований внаслідок удару.

В той день старша донька Вікторія збиралася приїхати до батьків: вони разом планували щось приготувати. Однак, як розповіла дівчина, тоді вона дуже втомилася й вирішила залишитися вдома.

Я не знаю, чи відчувала... Ніби й хотіла поїхати, а тоді думаю: у суботу ж можу приїхати. Воно мене щось відштовхувало постійно. Якось тяжко було,

– розповіла вона.

За словами Вікторії, всі мрії в одну мить зруйнував російський дрон. Про рідний дім їй тепер нагадують фотографії, деякі речі та кішка Машка, яку знайшли через п'ять днів після трагедії. Також, щоб втамувати душевний біль, дівчина щоранку пише рідним повідомлення.

Я їм пишу й пишу, завжди сподіваюсь на відповідь, але розумію, що цього не буде…

– поділилася Вікторія.

Поховали загиблих матір Ольгу, батька Романа та молодшу доньку Уляну-Христину в одній могилі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким родини Маленків. Світла пам'ять!