У Запоріжжі з-під завалів садочка врятували черепашку Байрактар

Ввечері 21 березня росіяни вдарили по Запоріжжю. Під час ліквідації нічних наслідків надзвичайники врятували черепашку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Рятувальники наголошують, що кожне життя важливе.

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Що відомо про порятунок черепашки у Запоріжжі

Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу у дитячому садочку Запоріжжя до надзвичайників звернулася працівниця закладу.

Жінка повідомила, що в одному із кабінетів живе черепаха і попросила врятувати його. Рятувальники обстежили приміщення і знайшли плазуна цілим і неушкодженим,

– повідомляють у ДСНС

Черепаху на прізвисько Байрактар передали жінці. Працівниця садочка подякувала надзвичайникам і забрала тваринку до себе додому. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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Зауважимо, що внаслідок удару у Запоріжжі загинуло троє людей, кількість постраждалих зросла до 16. Також через російську атаку у місті є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок.