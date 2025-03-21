У Запоріжжі з-під завалів садочка врятували черепашку Байрактар
- У Запоріжжі рятувальники врятували черепашку на прізвисько Байрактар з-під завалів садочка після обстрілу.
- Внаслідок удару у Запоріжжі загинуло троє людей, кількість постраждалих зросла до 16, пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки.
Ввечері 21 березня росіяни вдарили по Запоріжжю. Під час ліквідації нічних наслідків надзвичайники врятували черепашку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Рятувальники наголошують, що кожне життя важливе.
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Що відомо про порятунок черепашки у Запоріжжі
Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу у дитячому садочку Запоріжжя до надзвичайників звернулася працівниця закладу.
Жінка повідомила, що в одному із кабінетів живе черепаха і попросила врятувати його. Рятувальники обстежили приміщення і знайшли плазуна цілим і неушкодженим,
– повідомляють у ДСНС
Черепаху на прізвисько Байрактар передали жінці. Працівниця садочка подякувала надзвичайникам і забрала тваринку до себе додому. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Як черепашку рятували з вогняного полону: дивіться відео
Зауважимо, що внаслідок удару у Запоріжжі загинуло троє людей, кількість постраждалих зросла до 16. Також через російську атаку у місті є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок.