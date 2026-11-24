Російські війська в ніч проти 24 листопада атакували Запоріжжя, внаслідок чого двоє людей загинули, а 22 дістали поранення. Серед травмованих опинилися двоє дітей віком 6 та 16 років.

Як повідомив Михайло Семікін із Запорізької ОВА, одна з постраждалих жінок наразі перебуває у тяжкому стані. У неї діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, медики надають усю необхідну допомогу.

Які наслідки обстрілу?

Внаслідок атаки зафіксовано численні руйнування житлового сектору міста. Окупанти повністю зруйнували приватний будинок, а також частково зруйнували п'ятиповерхівку.

Пошкоджень зазнали довколишні багатоповерхівки, приватні садиби та припарковані автомобілі. Крім цього, під удар потрапив об'єкт транспортної інфраструктури.

Рятувальники шукають людей під завалами

Після влучань надійшла інформація про заблокованих під уламками мешканців. Співробітники ДСНС оперативно розпочали пошуково-рятувальні роботи, ліквідуючи наслідки ударів.

На місцях прильотів продовжують працювати екстрені та комунальні служби міста. Інформація щодо остаточних наслідків чергового воєнного злочину окупантів уточнюється.

Наслідки удару по Запоріжжю: дивіться фото ОВА

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, 21 листопада російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок того обстрілу Вознесенівського району поранення дістала дитина, а рух мостами та греблею ДніпроГЕС тимчасово перекривали.

Раніше ми також писали, що ворожа армія завдала масованого удару по місту 14 листопада, коли травмувалися 22 людини.