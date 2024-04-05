Зараз в операційній, – під час удару по Запоріжжю постраждала кореспондентка Укрінформу

Вдень та увечері Росія атакувала Запоріжжя балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Станом на 19:00 відомо про трьох жертв і 19 постраждалих. Серед – них власна кореспондентка "Укрінформу".

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У якому стані журналістка

За повідомленням голова Запорізької ОВА Івана Федорова, серед 19 поранених четверо – у важкому стані.

Зокрема, кореспондентка Ольга Звонорьова отримала травму ноги. Наразі вона перебуває в операційній. Про це розповів її колега фотокореспондент Дмитро Смольєнко.

Був обстріл, і до нас прилетіло. Все відбулося на моїх очах,

– пояснив чоловік.

У виданні пригадали, що за час повномасштабної війни Звонарьова ти Дмитро Смольєнко підготували сотні репортажів з гарячих точок регіону.

Також, як зазначило "Суспільне" поранення отримали й журналісти з "1+1".

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