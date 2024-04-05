Зараз в операційній, – під час удару по Запоріжжю постраждала кореспондентка Укрінформу
Джерело:"Укрінформ"
Вдень та увечері Росія атакувала Запоріжжя балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Станом на 19:00 відомо про трьох жертв і 19 постраждалих. Серед – них власна кореспондентка "Укрінформу".
Дивіться також У Запоріжжі пролунала серія вибухів: є жертви та постраждалі
У якому стані журналістка
За повідомленням голова Запорізької ОВА Івана Федорова, серед 19 поранених четверо – у важкому стані.
Зокрема, кореспондентка Ольга Звонорьова отримала травму ноги. Наразі вона перебуває в операційній. Про це розповів її колега фотокореспондент Дмитро Смольєнко.
Був обстріл, і до нас прилетіло. Все відбулося на моїх очах,
– пояснив чоловік.
У виданні пригадали, що за час повномасштабної війни Звонарьова ти Дмитро Смольєнко підготували сотні репортажів з гарячих точок регіону.
Також, як зазначило "Суспільне" поранення отримали й журналісти з "1+1".
Удар по Запоріжжю: що відомо
- Вдень після обіду 5 квітня окупанти вдарили по Запоріжжю трьома балістичними ракетами.
- В ОВА спершу повідомили про 2 загиблих і 6 поранених. Серед них – 9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20-ти і 22-х років, які перебували у стані середньої тяжкості, а також "важкі" 55-річна жінка та 51-річний чоловік.
- Вже згодом росіяни завдали повторний удар по тому самому місцю, коли там вже працювали представники медіа, рятувальники та поліція. Цього разу ворог випустив дві балістичні ракети.
- Нагадаємо, що противник вже неодноразово вдається до цієї підступної тактики.
- Так, під час масованої атаки "Шахедів" на Харків він повторно вдарив по тому самому місцію, внаслідок чого загинули три працівники ДСНС.
- 16 березня до подібний дій Росія вдалася і в Одесі. Тоді ракетний удар по місту забрав понад 20 життів. Серед них були рятувальники та фельдшер.