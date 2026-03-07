Росія атакувала Запоріжжя: поранено немовля, його екстрено доставили до лікарні

Уночі 7 березня ворожі війська обстріляли Україну. У Запоріжжі внаслідок обстрілу постраждала дитина.

Про ситуацію в місті після російської атаки поінформував очільник місцевої ОВА Іван Федоров.

Що відомо про удар по Запоріжжю та в якому стані немовля?

Зранку, близько 4:25, стало відомо, що через ворожий обстріл міста поранення отримало немовля. Медики терміново доставили дитину до лікарні.

Федоров розповів, що атака спричинила й пошкодження багатоповерхівки, там вибило вікна, попередньо у 30 квартирах.

Зауважимо також і те, що неодноразово вночі та зранку попереджали про загрозу запуску балістичних ракет, ударних дронів та керованих авіабомб на регіон. Повідомлялося й про вибухи, а також роботу ППО.

Наслідки обстрілу Запоріжжя: дивіться фото ОВА

Які ще міста були під ударом росіян?