"Так Росія подякувала за зняття санкцій": Зеленський відреагував на цинічний нічний удар

Окупанти скинули серію керованих авіабомб на житлові квартали обласного центру. Ця атака стала прямою відповіддю агресора на нещодавнє послаблення міжнародних економічних обмежень.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що розповів президент про наслідки жорстокого удару?

Ворог випустив п'ять КАБів по житлових будинках у Запоріжжі. За його словами, Росія таким чином "подякувала" за зняття санкцій на експорт дизельного пального.

Станом на зараз відомо про 12 загиблих, серед яких троє дітей. Ще 14 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Лікарі борються за життя двох постраждалих, які перебувають у важкому стані. На місцях влучань працюють усі відповідні служби, триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть перебувати ще щонайменше 12 людей.

Загалом цієї ночі під ворожими ударами опинилися 13 регіонів України, де зафіксовано руйнування житла, залізниці та іншої інфраструктури.

Президент наголосив, що ця ніч стала черговим підтвердженням того, як у Росії сприймають будь-яке послаблення тиску. Ворог розцінює це як сигнал, що можна продовжувати війну та скидати бомби на мирні міста.

Росія повинна зрозуміти, що війну треба зупиняти, і для цього вона повинна відчувати свої втрати,

– зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що саме українська далекобійність зараз забезпечує цей процес, і пообіцяв відповідь на російські удари.

Нагадаємо, у Харкові російський дрон влучив у медичний заклад у Слобідському районі міста. Унаслідок удару є поранені.