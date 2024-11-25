Була комбінована атака, – військовий експерт про удар по заводу "Тайфун" у Калузі

Україна завдала удару по заводу "Тайфун" у Калузі 25 листопада. Також "бавовна" завітала до нафтобази "Калуганафтопродукт". Це могла бути комбінована атака, під час якої використовували кілька засобів.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Павло Нарожний. Він припустив, що, можливо, був удар ATACMS.

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"Це була комбінована атака. Тобто там декілька засобів використовувалось. З великою ймовірністю там був удар ATACMS. Пишуть російські джерела про удар по військовому аеродрому", – сказав військовий експерт.

За його словами, росіяни намагалися збити ракети засобами ППО, але не дуже успішно, бо щось вибухало на аеродромі. Після цього прилетіли безпілотники, які завдали удару по декількох напрямках: завод "Тайфун" та нафтобаза "Калуганафтопродукт".

Наші дрони обійшли захист НПЗ

Як зазначив Павло Нарожний, росіяни вже зрозуміли, що по їхніх НПЗ будуть завдавати удари. Тому ворог їх захистив. Нафтобази обтягнули певною сіткою.

Дрон влучає у цю сітку, вибухає і НПЗ не загоряється. Але ми знову бачимо факт того, що завод палає. Це означає, що виробники у якийсь спосіб модернізували свої дрони. Чи термобарична боєголовка, чи якийсь інший засіб використовуються. Але є факт, що цей НПЗ горить. Через постійний захист українські безпілотники пройшли,

– підкреслив він.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада "бавовна" завітала у Калузьку область Росії. Зокрема, у Центрі протидії дезінформації підтвердили, що українські дрони атакували завод "Тайфун" у Калузі. Також під удар потрапила нафтобаза "Калуганафтопродукт". Повідомлялося, що уражений був і Калузький приладобудівний завод, але доказів цьому не було.