"Могли пошкодити цех, де працювали китайці": як атака на завод вплине на виробництво "Шахедів"

Українські військові уразили завод з виробництва ударних БпЛА в російському Татарстані, де могли працювати китайці, на відстані понад 1000 кілометрів від державного кордону України. Попередньо відомо про понад 10 вибухів.

Ймовірно, внаслідок цієї атаки у росіян виникнуть проблеми з випуском дронів-камікадзе "Шахед". Детальніше 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Що могли пошкодити на заводі

У Генштабі повідомили, що виробнича потужність підприємства становить близько 300 різних БпЛА на добу. Воно розташоване в Єлабузькому районі Республіки Татарстан, за 1054 кілометрів від державного кордону України. Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі.

Попередньо відомо, що удар пошкодив цех фінальної збірки БпЛА. Наслідки ураження уточнюються, але вже зараз можна говорити про порушення технологічного ланцюжка виробництва. На заводі, ймовірно, виготовляли іранські дрони-камікадзе "Герань-2" та китайські безпілотники "Соняшник-200".

Можливо, було пошкоджено цех, у якому працювали китайські інженери. Зокрема, відділ технічного контролю, де відбувається збірка та випуск безпілотників "Соняшник-200",

– наголосив Роман Світан.

Головне управління розвідки України вже повідомило Міністерство закордонних справ про присутність китайських фахівців на російському підприємстві. До МЗС був викликаний посол Китаю, якому надали відповідні докази. Для Пекіна це створює серйозну проблему, оскільки тепер їм доведеться офіційно реагувати на ситуацію.

Китайські компанії виробляють окремі вузли, які потім, за участі китайських інженерів, збираються на російському заводі "Алабуга" в Татарстані. Там безпілотники "Соняшник-200" доводяться до рівня "Герань-2".

"Алабуга" Особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Татарстані. Розташована за 210 кілометрів від Казані та за 25 кілометрів від Набережних Челнів.

Імовірно, по заводу було завдано удару за допомогою безпілотників, а саме легкомоторних літаків, оснащених 250-кілограмовими авіабомбами. Спочатку були скинуті бомби, після чого безпілотники завдали додаткових ударів як ударні платформи, а згодом – як дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано щонайменше 10 влучань.

Цікаво! Удар по Єлабузі Україна здійснює не вперше. Зокрема, ЗСУ 2 квітня 2024 року ЗСУ атакували виробництво "Шахедів".

Генштаб підтвердив сам факт атаки, а остаточні результати стануть відомими через кілька тижнів. Наразі в Росії виникнуть проблеми з випуском безпілотників через порушення ланцюжка фінальної збірки.