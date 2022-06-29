Ворог змінив тактику, починає атакувати зі стратегічної авіації, – Одеська ОВА

Сьогодні, 29 червня, російські агресори знову намагалися атакувати Одесу. З акваторії Чорного моря вони випустили на місто ракету Х-22, однак українським Силам ППО вдалося її знищити.

Вдарили зі стратегічної авіації

Вже є підтверджена інформація, що удару завдали за допомогою ворожої стратегічної авіації. Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Він зауважив, що такі дії Росії показують, що зараз ворог змінив тактику і починає атакувати саме з літаків стратегічної авіації.

"Саме цей тип ракет був у Кременчуці. І Одесу вже не вперше намагаються вдарити саме ракетами Х-22 та іншими модифікаціями, найчастіше Х-59 та більш сучасною Х-101", – розказав Братчук.

Він пояснив, що стратегічна авіація може вилітати із глибини території Росії, бо має певну підлітну зону. Звичайно, загарбники намагаються не заходити у повітряний простір, де ППО України може атакувати носія ракети.

Це називається "стріляти з-за кута" – діяти так, як діє зазвичай країна-терорист, країна-агресор,

– заявив речник Одеської ОВА.

Загроза ракетних ударів зберігається

Сергій Братчук додав, що останніми днями інтенсивність обстрілів Одещини зростає, фактично вони відбуваються щодня. Наразі ймовірність завдання ракетних ударів є не просто високою, а надвисокою.

Так, вчора також було завдано ракетного удару по Одещині. На чорноморське узбережжя області прилетіли 5 ракет. Вороги вдарили саме по береговій зоні, тож постраждалих та руйнувань немає. Адже люди дотримують правил безпеки та немає масових скупчень.

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"Це є акти тероризму, терористичні атаки, тому що це – тиск на населення, відверті вбивства мирних людей, атаки на житлові райони. Тут вже навіть не йде мова про об'єкти інфраструктури, хоча міністерство ганьби, воно ж міністерство оборони Росії, звичайно, стверджує зовсім інше", – продовжив Братчук.

Він додав, що не здивується, якщо після сьогоднішнього удару росіяни у пропагандистських новинах повідомлять, що цілили у чергову базу найманців або ж влучили в якусь техніку. Адже інформаційна боротьба триває, а російські підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій активно працюють та розповідають про хімічні загрози, біологічні теракти та інші провокації з українського боку. Так вони готують собі інформаційне алібі, це і є сьогоднішньою тактикою ворога.

Сергій Братчук розповів про ситуацію на Одещині: дивіться відео