"Стратегічне повідомлення": у розвідці Британії назвали ймовірну мету запуску "Орешника"

Російські війська 21 листопада атакували Дніпро експериментальною ракетою "Орешник". У розвідці Британії вважають, що цей удар був відповіддю на використання Україною західних далекобійних ракет.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Міноборони Британії. Зазначається, що ракета "Орешник" класифікується як така, що має максимальну дальність 3000 – 5500 кілометрів.

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Якою була мета російського удару

За даними британської розвідки, у випадку удару по Дніпру російська ракета подолала лише трохи більше ніж 800 кілометрів до своєї цілі.

Відомо, що в лютому 2019 року Росія оголосила про вихід з Договору про ліквідацію ракет середнього і середнього масштабу, який забороняв розробку та виробництво таких ракет. Однак, за словами Міноборони Британії, розробка "Орешника" майже напевно відбулася до цього.

Використання цієї експериментальної системи проти України майже напевно було задумано як стратегічне повідомлення після використання Україною західних ракет проти Росії,

– зазначили в британській розвідці.

У відомстві додали, що, найімовірніше, Росія має лише декілька ракет "Орешник", які ще не були запущені в серійне виробництво. Зазначається, що ця ракета, швидше за все, буде набагато дорожчою, ніж інші ракети, які Росія вже застосовує у війні.