Супутникові знімки підтвердили знищення вертольотів і системи ППО на авіабазі в Криму, – ЗМІ
- Супутникові знімки підтверджують знищення вертольотів і пошкодження системи ППО на авіабазі "Кіровське" в Криму.
- Удар 28 червня, ймовірно, найуспішніший для українських сил, зокрема зафіксовано пожежу й залишки трьох вертольотів.
Сили оборони неодноразово атакували аеродром "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму. Однак удар у ніч на суботу, 28 червня, називають найуспішнішим для українських сил.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NV. Видання публікує супутникові знімки, що підтверджують масштабну пожежу.
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Що видно на знімках
Раніше космічний проєкт NASA, що фіксує пожежі з орбіти Землі, надавав інформацію про загоряння 28 червня – якраз опісля атаки Сил оборони України.
Супутникові фото від NV підтверджують, що пожежі були на точках стоянки вертольотів і на двох точках систем ППО. Також помітні незначні пошкодження інфраструктури "Кіровського", деяких будівель на території.
Окрім того, кадри кращої якості публікував "Дніпро-OSINT". На них зафіксовано не лише пожежу, а й залишки трьох знищених вертольотів. Автори проєкту підтверджують також і пошкодження щонайменше однієї системи ППО "Панцир-С1".
Нагадаємо, у СБУ підтвердили знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".