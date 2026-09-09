Рекордний удар ССО: українські дрони вперше уразили заводи Росії за 3000 кілометрів

Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій ЗСУ 9 вересня успішно уразили Новоуренгойський та Пуровський заводи в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. До цілі у глибокому тилу ворога українські дрони подолали рекордну відстань – понад 3 тисячі кілометрів.

Це рекорд для українських безпілотників. Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Що відомо про результати удару?

Військові наголосили, що атаковані підприємства є гігантами газоконденсатної промисловості Кремля. Обидва об'єкти розташовані у Ямало-Ненецькому автономному окрузі, який є одним із ключових нафтогазовидобувних регіонів Росії.

Досі ця територія вважалася абсолютно безпечним тилом ворога. Проте спецпризначенці довели спроможність діставати критичні об'єкти агресора навіть на такій колосальній відстані.

Уражені підприємства мають вирішальне значення для енергетичного сектору Росії. Вони забезпечують підготовку та переробку значних обсягів газового конденсату, який видобувається на родовищах Ямалу. Газоконденсатна галузь є важливою складовою російської економіки та безпосередньо формує доходи бюджету агресора.

Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспортування має проєктну потужність 19,5 мільйона тонн сировини на рік. Пуровський ЗПК у 2025 році переробив 13,4 мільйона тонн сировини.

Українські військові наголошують, що такі спецоперації працюють як ефективні далекобійні санкції проти ворога. Вони системно зменшують спроможність Росії вести загарбницьку війну. Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій продовжують успішно виконувати завдання в глибокому тилу противника.

Що сказали у Генштабі?

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що підрозділи Сил оборони України також взяли участь в атаці на нафтопереробний завод "Новоуренгойський ЗПКТ". Ступінь завданих збитків уточнюють.

Військові зазначили, що підприємство виробляє стабільний газовий конденсат, нафтові фракції, дизельне паливо та інші нафтопродукти. Продукцію заводу використовують, зокрема, для забезпечення потреб армії країни-агресорки.

Нагадаємо, що Новий Уренгой розташований за 3,3 тисячі кілометрів від українського кордону. У Fire Point тоді натякнули, що їхні дрони успішно подолали рекордну відстань та уразили ціль. Місцевий губернатор підтвердив, що на підприємстві сталась пожежа.