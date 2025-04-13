Удар стався під час зборів 117-ї бригади, – мер Конотопа звинуватив ОВА у трагедії в Сумах

Вранці 13 квітня росіяни завдали двох ударів балістичними ракетами по центру Сум. Мер Конотопа стверджує, що на місці атаки проводилися збори 117-ї бригади тероборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення міського голови Конотопа Артема Семеніхіна.

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Голову ОВА Артюха звинувачують в ударі по Сумах

Так, Семеніхін зазначив, що у місці ракетного удару Росії проводили нагородження 117 бригади тероборони, яка 13 квітня відзначає річницю свого створення.

Семеніхін вважає винним у трагедії очільника ОВА Володимира Артюха, який "додумався проводити збори військових". За словами посадовця, Артюха нібито попереджали, що не можна робити шикування, однак той проігнорував.

Він (Артюх – 24 Канал) організував сьогодні тут вручення грамоти, медалі нашим хлопцям, героям з однієї з бригад. 117-та бригада. Вже всі про це говорять, всі пишуть – тож це не є таємницею. І це неправда, що тут нічого не було,

– вказав він.

Міський голова Конотопа наголошує, що військові не постраждали, оскільки збори проводили в укритті. Жертвами атаки стали винятково цивільні. Водночас посадовець наголошує, що росіяни спеціально били касетним снарядом, аби було якомога більше жертв.

Артем Семеніхін стверджує, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом зібрання військових за 30 кілометрів від лінії фронту, в центрі Сум. За словами мера Конотопа, ситуацію особисто контролює очільник СБУ Малюк.

"Ка**пи мали основну ціль – це діти. Це терор мирного населення. І для них це вдвічі приємніше, коли в них є виправдання, що, мовляв, ми ж по військових били. І ось завдяки губернатору Артюху, у нас отакі жертви", – заявив Семеніхін.

Зауважимо, станом на вечір відомо про 34 загиблих внаслідок атаки на Суми, серед них – дві дитини. Також унаслідок атаки постраждало 117 осіб, серед яких – 15 дітей. Наразі до лікарень госпіталізовано 34 поранених, 10 з них – у важкому стані.