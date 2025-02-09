"Будинок затрусився, люди вибігали босі": сумчани про російський удар

Суми 9 лютого зазнали удару безпілотником типу "Шахед". Внаслідок атаки по автостоянці біля багатоповерхівки зайнялися автомобілі, а вибухова хвиля вибила вікна у квартирах.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Кордон.Медіа". Мешканці вибігали з будинку, багато хто – босий, перелякані криками та плачем.

Читайте також У Сумах уламки дрона травмували людину: моторошні кадри стоянки та багатоповерхівки

"Люди в під'їзді вибігали босі"

Як розповіла місцева жителька, спочатку вона почула тріск на даху.

В одну хвилину затрусився будинок. Ми не одразу зрозуміли, що це. Потім я почула тріск на даху. Почали всі телефонувати, я не повірила, що це в нас, бо в мене вікна виходять на іншу сторону. Потім люди в під'їзді почали вибігати, хто босий, були і крики, і плач,

– зазначила сумчанка.

За її словами, після влучання БпЛА вона залишалася спокійною, а згодом правоохоронці провели мешканців у підвал.

Мешканка Сум про удар "Шахеда": дивитися відео

Нагадаємо, росіяни атакували Суми ударними безпілотниками "Шахед" 9 лютого ввечері. Дрон влучив в автостоянку перед житловим будинком, спричинивши пожежу та пошкодження квартир.