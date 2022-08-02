У Хрустальному окупанти намагаються приховати свої втрати після ракетного удару ЗСУ

В місті Хрустальний на тимчасово окупованій Луганщині окупанти розмістили свій підрозділ в готелі "Красний Луч". ЗСУ завдали по ньому влучного удару, проте росіяни старанно приховують свої втрати.

Після того, як ЗСУ завдали вогневого ураження по місцю дислокації ворога у Хрустальному, окупанти не стали оприлюднювати інформацію про втрати.

До теми "Удар було чутно за 10 кілометрів": нові деталі про знищення складу з боєприпасами у Скадовську

росія заперечує гибель своїх солдатів

Загарбники провели цілий комплекс захотів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців. Більшість поранених негайно відправили до військового госпіталю в ростов-на-дону на цивільних автомобілях.

Крім цього, окупанти почали переконувати, що російські війська вчасно виїхали з готелю.

Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ, противник активно почав розповсюджувати дезінформацію в ЗМІ, мережі Інтернет та месенджерах, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав,

– мовиться в повідомленні.

агресор втрачає рекордну кількість військових

Зауважимо, що втрати росії за 5 місяців повномасштабної війни проти України перевищують кількість загиблих американських солдатів в Іраку за 8 років.

росія вже втратила понад 41 тисячу своїх військових, а США за 8 років там втратили майже 36 тисяч своїх солдатів – мовиться про 4 266 убитих і 31 153 поранених.

Загалом від 24 лютого втрати окупантів склали:

танків – 1768 (+0) одиниць;

бойових броньованих машин – 4014 (+3) одиниці;

артилерійських систем – 936 (+4) одиниці;

РСЗВ – 259 (+0) одиниць;

засоби ППО – 117 (+0) одиниць;

літаків – 223 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 191 (+1) одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3);

крилаті ракети – 174 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2914 (+2) одиниць;

спеціальна техніка – 82 (+0).

До теми – ЗСУ показали успішну роботу дрона-камікадзе: дивіться відео