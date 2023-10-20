Розвідка Британії оцінила удари ATACMS у Луганську і Бердянську: як це вплинуло на окупантів

17 жовтня було завдано удари по аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську. Там вразили кілька російських вертольотів і засобів ППО.

Для ударів українська сторона вперше використала надані США армійські тактичні ракети великої дальності (ATACMS). Це прокоментували і британські розвідники.

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Британські розвідники відреагували на удари по аеродромах Бердянська та Луганська

На сьогодні масштаби збитків не підтверджені. Однак, ймовірно, було знищено 9 російських військових гелікоптерів у Бердянську та 5 – у Луганську.

Враховуючи те, що російська постійна авіаційна підтримка на сьогодні була вкрай поганою, російські оборонні лінії стали все більше залежати від ротаційної підтримки перед обличчям наступу України,

– зазначили у розвідці Великої Британії.

На думку експертів, Бердянськ використовувався як основна передова оперативна база на південній осі, яка забезпечувала як матеріально-технічне забезпечення, так і наступальну спроможність.

"Якщо це буде підтверджено, цілком імовірно, що ці втрати вплинуть на здатність Росії як захищатися, так і вести подальшу наступальну діяльність на цьому напрямку", – вважають британські розвідники.

Там наголосили: враховуючи нинішнє навантаження на російське військове виробництво, підтверджену втрату будь-яких літальних апаратів буде важко компенсувати в коротко- та середньостроковій перспективі.

У розвідці також вважають, що ця втрата, ймовірно, створить додатковий тиск на російських пілотів і літаки, які вже майже напевно страждають від бойового виснаження та проблем з обслуговуванням через непередбачену затяжну кампанію.

Існує реальна ймовірність того, що цей удар змусить Росію знову перенести свої оперативні бази та вузли управління далі від лінії фронту, збільшивши навантаження на логістичні ланцюги,

– підкреслили розвідники.

Удар ATACMS по окупантах у Бердянську та Луганську: що відомо