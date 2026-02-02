Чому важко збивати балістику: в Повітряних силах назвали 2 проблеми

Росіяни намагаються робити свої удари по Україні ефективнішими. Зокрема, для цього задіюють балістику. В Повітряних силах розповіли, наскільки важко збивати балістичні ракети і як ворог ускладнює роботу нашої ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Дивіться також Ігнат пояснив, навіщо росіяни атакують "Цирконом" і "Орешником"

Чому балістику важко збивати?

За словами начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната, в 2025 році значно зріс коефіцієнт застосування балістичних ракет, якщо порівняти їх із крилатими ракетами.

Це зумовлено тим, що балістику може збивати лише система Patriot,

– пояснив військовий.

Ігнат розповів, що протягом минулих років окупанти використовували більше ракет в комбінованих ударах. Пізніше "стало значно більше дронів, а з 2025 року стало більше саме балістики".

Він навів приклад Києва. Росіяни атакують столицю з різних напрямків: з півдня можуть летіти крилаті ракети "Калібр", випущені з Чорного моря, зі сходу – Х-101, випущені зі стратегічної авіації, а з півночі (Брянська, Курська, Бєлгородська області) б'ють балістичними ракетами. До цього додаються і БпЛА.

Скажімо, на Київ летять всі ці засоби. І уявіть собі систему Patriot, коли вона працює проти балістики. Її радар дивиться в один бік, і він змушений перехопити ту балістичну ракету чи ракети, а їх може бути 10 і більше. А з іншого боку тим часом в його напрямку "за комірець" летять крилаті ракети і "Шахеди". Тому для захисту великих міст потрібна не одна система, та й сам Patriot потрібно захищати,

– пояснив Юрій Ігнат.

Окрім цього, є й інша складність. "Іскандер-М", який є балістичною ракетою, опускається на ціль майже вертикально на величезній швидкості. Система Patriot автоматично визначає точку "зустрічі" зенітної ракети та ворожої балістики.

"Patriot може працювати по балістиці в радіусі 25 кілометрів, по крилатих ракетах чи літаках – аж до 150, якщо є радіолокаційна видимість. Отже, беремо для балістики – 25 кілометрів. І потрібно в ті короткі секунди, коли ракета входить у зону ураження комплексу Patriot, виявити ціль і вирахувати точку сходження зенітної ракети Patriot із ворожою ракетою", – поінформував Ігнат.

Але "Іскандер-М" уміє маневрувати, тож Patriot важко визначити цю точку сходження. Цю проблему озвучували партнерам ще понад рік тому.

Якими були останні удари по Україні?