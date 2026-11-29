Німецький уряд закликав Київ до стриманості після атаки на корабель Росії у Балтійському морі. Міністр оборони Борис Пісторіус попередив Євгенія Хмару, що такі дії можуть підірвати військову допомогу.

Розмова відбулася під час візиту української делегації до Німеччини, де очільник німецького оборонного відомства висловив серйозне занепокоєння діями військових. Як пише Spiegel з посиланням на власні джерела, удари по цілях у Балтиці несуть значний ризик ескалації. Крім того, подібні операції відбуваються на тлі опитувань, які фіксують зниження схвалення підтримки України серед німецьких громадян.

Розбіжності в Бундестазі щодо операцій ЗСУ

Німецькі політики розділилися в оцінках таких дій Києва. Речник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини із зовнішньої політики наголосив на потребі зберігати максимальну обачність у регіоні.

Ми підтримуємо Україну, яка захищається від російської агресії. Водночас під час військових операцій у Балтійському регіоні потрібна особлива обережність. Необхідно зберегти безпеку прибережних держав і свободу судноплавства,

– заявив Адіс Ахметович.

Водночас представники опозиційного блоку ХДС/ХСС виступили на захист дій сил оборони. Зокрема, речник фракції із зовнішньої політики Юрґен Гардт підтримав право України атакувати ворожі транспорти зі зброєю. Своєю чергою голова комітету з питань оборони застеріг від спроб стримувати Київ.

"Той, хто зараз публічно закликає Київ до стриманості, надсилає неправильний сигнал і ризикує надати агресору безпечний простір для його військової логістики",

– наголосив Томас Рьовекамп.

Удар по судну "Спарта II"

21 листопада українські військові завдали удару по російському вантажному судну "Спарта II" у Фінській затоці. Президент Володимир Зеленський підтвердив факт атаки та зазначив, що борт перевозив зброю, тому був законною ціллю, хоча операція й викликала певне занепокоєння партнерів.

Раніше в Берліні вже застерігали Україну від географічного розширення війни після ударів по суднах РФ у Середземному та Балтійському морях.