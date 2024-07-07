Який вплив українські безпілотники мають на НПЗ: військовий оглядач оцінив значення ударів

Україні вже вдалось вразити багато російських нафтопереробних заводів. Для росіян це має не лише негативний вплив на їхню економіку, а й на психіку самих місцевих мешканців.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що для кращого ефекту потрібно ще більше ударів та їх регулярність. Тоді буде позитивний вплив і на лінії фронту для нашої країни.

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Значення ударів

За словами Шарпа, ефект від впливу українських безпілотників є абсолютний. Виготовлення та експорт російської продукції нафтоперероблення падає. Тобто Україна завдає збитків для дуже важливої російському бюджету галузі. Крім цього, є також психологічні та медійні збитки, адже на удари по НПЗ Росії реагують росіяни.

Загалом можна сказати, що мовиться про логічний напрямок,

– зауважив військовий оглядач.

Однак він наголосив, що для того, щоб удари по НПЗ відігравали важливу роль у всьому, що стосується російських прибутків, тобто їх недоотримання, та мало позитивний вплив для ЗСУ на полі бою, удари повинні бути систематичні та ефективні протягом дуже довгого часу. Саме тоді Україна завдасть великих збитків для російської економіки.

Росія навіть деякі свої удари по українській інфраструктурі виправдовувала тим, що це, мовляв, відповідь на дії українців. Це показує, що удари не є непомітними,

– зазначив Шарп.

Нагадаймо, що остання атака на НПЗ Росії була 6 липня, дрони атакували нафтобазу в Краснодарському краї. Зайнялась пожежа на нафтобазі компанії "Роснефть-Кубаннефтепродукт".