Не тільки РЕБ та ППО: є ще один дієвий метод захисту прифронтових міст від FPV-дронів

Російські окупанти постійно б'ють FPV-дронами по прифронтових містах. Там однозначно потрібно посилювати захист, щоб відбитися від такого терору.

Про це 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський. За його словами, прифронтові міста потрібно захищати від FPV-дронів не лише за допомогою засобів РЕБ та малої ППО. Потрібен комплексний підхід.

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Що потрібно зробити

Як наголосив Храпчинський, російські окупанти активно б'ють FPV-дронами не лише по прифронтових містах, але й по прикордонню. Там є загроза для цивільного населення. Вони систематично атакують по автівках з людьми, по постачанню продуктів у цивільні магазини тощо.

Один з варіантів, як додатково захистити міста – натягувати спеціальні сітки довкола доріг. Військові також це використовують.

Сітки дозволяють захиститися від таких атак. Але, звісно, ворог намагається пробивати їх. Спочатку вони можуть просто пропалити якесь місце, а потім залітати туди іншим дроном. Саме тому я завжди наголошую про комплексний підхід щодо захисту,

– зазначив Храпчинський.

Не варто забувати й про атаки по місцях, де ворожі пілоти запускають дрони. Також можна говорити про дрони-перехоплювачі. Загалом кожна ділянка фронту чи прифронтове місто матиме свою особливість. Важливо проаналізувати наявні загрози на тому чи іншому напрямку та визначити, як захищатися.

Додамо, на війні в Україні почали все активніше використовувати дрони на оптоволокні. Важливо, що вони захищені від засобів радіоелектронної боротьби.