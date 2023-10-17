Чому удари по аеродромах Бердянська та Луганська важливі: Ігнат пояснив тактику ворога
Ураження аеродромів ворога важливе, адже там базуються вертольоти, які працюють близько до лінії фронту, які з допомогою протитанкових керованих ракет можуть вражати військову техніку українських сил.
Про це заявив в ефірі Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи інформацію про удари по аеродромах противника у Луганську та Бердянську, інформує 24 Канал.
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Що, як і чим було уражено, я не маю можливості вам про це говорити. Але зрештою ураження такої техніки як вертольоти противника, які він використовує – Ка-52, Мі-24 – безумовно, це добре для нас,
– зазначив Юрій Ігнат.
Та пояснив, що вертольоти разом із тактичною авіацією противник постійно використовує проти нас на фронті і на передній лінії.
Чому ураження авіабаз важливі
"Ворог намагається вертольоти тримати ближче до лінії бойового зіткнення, як це було у Чорнобаївці. І тут Луганськ, Бердянськ – це безпосередньо недалеко від лінії фронту. На жаль, в окупантів вертолітна техніка більш сучасна", – додав речник.
За словами Ігната, вертольоти працюють постійно 10+ кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому ураження такої техніки є цілком важливим для нас.
В Росії назвали атаку однією з найсерйозніших за час війни
Російські воєнкори уже пишуть, що атака поблизу Бердянська була однією із найсерйозніших за час повномасштабного вторгення. Зокрема, телеграм-канали повідомляють, що по аеродрому запустили щонайменше 40 ракет, серед яких касетні.
При цьому окупаційна влада Бердянська хоч і визнала нічну атаку на аеродром, але стверджує, що російська ППО "успішно збила" ракети на підльотах.
Що відомо про успішні удари
- Сьогодні зранку, 17 жовтня, Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи українських ракетних військ уразили два російські гелікоптери на посадкових майданчиках, склад боєприпасів і артилерійський засіб російських військ. Більше деталей у Генштабі не повідомили.
- Водночас Центр стратегічних комунікацій уточнив, що українські війська завдали успішних ударів по гелікоптерах і обладнанню аеродромів окупаційних військ в Луганську і Бердянську.