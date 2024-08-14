Росія не зможе відновити свої "Тушки", – Подоляк про удари по аеродромах окупантів

Одним із ключових завдань України є знищення ворожої стратегічної авіації. Як наслідок, окупанти не можуть відновлювати свої стратегічні бомбардувальники.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що знищення авіації зменшить тиск на цивільне населення України. Такі удари мають також вплив на ведення бойових дій.

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Удари по аеродромах окупантів

За словами Подоляка, знищення стратегічної авіації суттєво зменшить тиск на енергоінфраструктуру та на цивільне населення. Мовиться про знищення саме аеродромів, де базується ця авіація.

Росія не зможе відновити свої "Тушки", ті ж Ту-95, Ту-160, Ту-22. Адже вона все ж таки має певний санкційний режим. Якщо вони будуть знищені в певній кількості, тоді кількість одномоментно запущених російських ракет буде набагато меншою,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Він додав, що ці дії є очевидними і Україна шукає рішення. Нашій державі також важливо збільшувати кількість дронів, які будуть руйнувати стратегічну інфраструктуру на територіях Росії незалежно від глибини, де вона перебуває.

Україна над цим працює. Працює, на мій погляд, достатньо ефективно,

– зауважив Подоляк.

Руйнація російських аеродромів різного рівня та типу базування суттєво впливатиме на перебіг подій і по лінії фронту, і взагалі на російсько-українську війну в цілому.