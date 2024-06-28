Британська розвідка назвала наслідки успішних ударів по російських авіабазах

Удари по російському аеродрому в Єйську, внаслідок яких було знищено 120 ворожих БпЛА, в короткостроковій перспективі призведуть до певного порушення здатності Росії використовувати дрони для ударів по цілях у глибині української території з цих баз.

Про це йдеться у новому звіті міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих.

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Британська розвідка оцінили наслідки успішних ударів по російських авіабазах

Як зазначили в розвідці Британії, відколи Україна позбавила Росію можливості встановити контроль над українським повітряним простором, Росія була обмежена у можливостях використання військових літаків і стала сильно залежати від широкого застосування безпілотних літальних апаратів для придушення української ППО, атак на військові і цивільні цілі за межами досяжності артилерії.

Там нагадали, що 21 червня ВМС та СБУ повідомили, що завдали удару по 726-му навчальному центру ППО на аеродромі Єйська, що в Росії. Ця база є однією з щонайменше 5, з яких Росія завдає ударів по Україні за допомогою БпЛА.

В розвідці зауважили, що внаслідок цього удару було знищено 120 БпЛА різних типів та поранено 9 осіб.

Цілком імовірно, що в короткостроковій перспективі ці удари призведуть до певного порушення здатності Росії використовувати БпЛА для завдання ударів по цілях у глибині української території. Існує ймовірність, що Росія перемістить свої БпЛА на менш уразливі бази, а отже, вплив буде тимчасовим. Цілком імовірно, що Україна скористається своїми нещодавніми успіхами і продовжить кампанію боротьби з БпЛА, щоб завдати шкоди Росії,

– написали британські розвідники.