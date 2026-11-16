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24 Канал Новини України Удари по Азову та Ільському НПЗ: що відомо на цей момент
16 листопада, 15:37
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Оновлено - 16:13, 16 листопада

Удари по Азову та Ільському НПЗ: що відомо на цей момент

Андрій Шляхтін

У ніч проти 16 листопада Україна атакувала низку НПЗ у Росії. Зокрема, відомо про ураження нафтобазі в Азові та Ільського НПЗ.

15:18, 16 листопада

Сили оборони уразили установки переробки та бензиновий комплекс на Ільському НПЗ

Українські військові поцілили в установки первинної переробки АТ-4, АТ-5, АТ-6 та комплекс виготовлення бензинів у Краснодарському краї РФ, повідомив Генштаб ЗСУ. Підприємство потужністю 6,6 мільйона тонн нафти щороку постачало пальне угрупованням ворога на півдні.

15:18, 16 листопада

Сили оборони уразили переробні установки Ільського НПЗ

Підрозділи української армії завдали удару по Ільському НПЗ на Кубані, поціливши в установки атмосферної переробки АТ-4, АТ-5, АТ-6 та комплекс автобензинів. За даними Генштабу ЗСУ, завод переробляє близько 6,6 мільйона тонн нафти щороку і постачає пальне військам РФ.

15:10, 16 листопада

В Азові пошкоджено нафтобазу й газорозподільну станцію, є постраждалі

Унаслідок атаки безпілотників у місті пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, щонайменше троє людей дістали поранення, повідомляє Kyiv Post.

14:44, 16 листопада

Ворог атакував харчове підприємство на Кіровоградщині

В Олександрійському районі внаслідок влучання по об'єкту харчопрому постраждали двоє людей, повідомила ОВА.

14:15, 16 листопада

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 13

Унаслідок удару по Дніпру загинула одна людина, ще 13 отримали травми, також зайнялися автомобілі та пошкоджено мережу тролейбуса. джерело

11:35, 16 листопада

Росія завдала удару по підприємству харчопрому в Дніпрі

На об'єкті виникла пожежа, згодом стало відомо про влучання в потужності заводу з виробництва олії "Олейна".

11:20, 16 листопада

Окупанти атакували агрологістику Одеської області

Під обстріл потрапили цивільні підприємства агрологістики та пакувальної індустрії регіону, двоє людей дістали поранення.

Ільський НПЗ розташований у Краснодарському краї, а Азов – у Ростовській області. 

Які наслідки атаки на Ільський НПЗ? 

Тут уражено серцевину заводу – установки атмосферної трубчастої переробки нафти АТ-4, АТ-5, АТ-6, з яких починається шлях сирої нафти до готового пального. Під удар також потрапив комплекс виробництва автомобільних бензинів. 

Ільський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії з потужністю переробки 6,6 млн тонн нафти на рік.

Що відбувалося після удару в Азові? 

Після влучання на підприємстві пролунали вибухи, згодом спалахнула пожежа. Масштаби завданих збитків уточнюють.

Ця нафтобаза належить ТОВ "Флеш Енерджі". Вона розташована поруч із Ростовом-на-Дону — головним логістичним вузлом південного угруповання армії РФ, тому пальне з таких баз має короткий шлях до фронту. 

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