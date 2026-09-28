Загроза буде до завершення війни, – Корецький прокоментував удари по дата-центрах

Росія почала бити по українських дата-центрах. Ці удари є частиною ширшою тактики агресора щодо знищення цифрової інфраструктури.

При побудові захисту інтернет-мереж треба готуватись до найгіршого. Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький розповів у етері телемарафону.

Що сказав Корецький?

Український прем'єр сказав, що питання захисту цифрової інфраструктури та мобільного зв'язку вже стало предметом обговорення на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Голова уряду підкреслив, що при побудові системи оборони інтернет-мереж необхідно готуватися до найгірших сценаріїв розвитку подій.

Корецький зазначив, що ризики для цифрової та комунікаційної системи України будуть високими до завершення бойових дій. За словами прем'єр-міністра, для того, щоб запобігти відключенню зв'язку держава поєднує гнучкі підходи та нестандартні рішення. Серед них – розміщення обладнання під землею, використання хмарних сховищ, перенесення даних за кордон або комбінування усіх цих способів одночасно.

Щось має бути під землею, щось повинно бути в "хмарі", щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось – всі три одночасно. Тому єдиного правила немає, але те, що треба виходити з найгіршого сценарію і саме так мислити та готувати себе – це факт,

– заявив голова Кабміну.

Зазначимо, що російська влада фактично визнала початок системних атак на українські центри обробки даних.

Нагадаємо, видання Financial Times писало, що Росія посилила удари по українських дата-центрах та телекомунікаційних об'єктах. Країна-агресорка прагне підірвати цифрову економіку України.

Українські посадовці та представники бізнесу застерігають, що Кремль може спробувати створити масштабніші збої у роботі цифрової інфраструктури. Це може вплинути на банки, системи онлайн-платежів, бізнес, державні сервіси та військові структури.