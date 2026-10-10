Росія змінила тактику ударів по енергетиці: якою буде зима для Києва

Про це в ефірі 24 Каналу говорили з енергетичним експертом, професором Полтавської політехніки Станіславом Ігнатьєвим. Такі удари спрямовані на те, аби не дати можливості передати електроенергію в певних напрямках. Це відбувається навіть в тому разі, коли в інших регіонах є профіцит потужності.

Чому почалися відключення у Києві?

Як наголосив Ігнатьєв, буквально нещодавно ворог намагався бити по підстанціях у Києві. Також під атакою була підстанція поблизу Наливайківки, через яку проходить передача електроенергії від Рівненської АЕС.

На сьогодні ворог намагається максимально відрізати Київ від стабільного електропостачання. Це непроста ситуація, але ми її переживемо,

– зазначив Ігнатьєв.

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Аналізуючи стан енергосистеми, експерт зауважив, що український бізнес за останні два роки побудував близько 4,5 ГВт розподіленої генерації для власних потреб. Проте ворог цілеспрямовано завдає ударів і по цих об'єктах. Дефіцит потужності взимку очікується на рівні близько 9,8 ГВт-год. Тому графіки обмежень залишатимуться неминучими як для Києва, так і для інши міст.

Додамо, за даними журналістів, Росія розробила стратегію ударів по українській енергетиці на зиму 2026 – 2027. Розслідувачі отримали доступ до аналітичної довідки, де описані наміри агресора щодо ударів по енергетиці у великих містах. Головні "мішені" – Київ, Харків та Одеса. Також серед пріоритетних міст – Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Полтава, Чернігів, Кривий Ріг, Черкаси, Кропивницький, Львів, Вінниця та Івано-Франківськ.