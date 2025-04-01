Ми дуже надіємося, що президент Трамп посилить санкційний тиск на Росію, – Зеленський

Росія продовжує удари по українських енергооб’єктах, а тому з боку українських партнерів має бути рішуча відповідь. Так президент Володимир Зеленський має наію, що Дональд Трамп посилить санкційний тиск на російську сторону.

Про це український лідер заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, повідомляє 24 Канал.

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Україна очікує сильні кроки від США щодо посилення санкцій проти Росії

Через випадки порушення Росією домовленостей про припинення ударів по енергетиці, Україна хоче, аби міжнародні партнери посилили санкції. Країни не відстежують порушення через відсутність моніторингового процесу на високому рівні. Натомість Україна майже щоденно передає США інформацію щодо порушення домовленостей з Росією щодо ударів по енергетиці.

Я вважаю, що ми підійшли до моменту збільшення санкційного впливу, тому що я вважаю, що "русскі" порушують те, що вони пообіцяли Америці. Принаймні те, що Америка сказала нам і публічно… Ми дуже надіємося, що президент Трамп, у нього є всі ці відповідні інструменти, щоб посилити санкційний диск на російську сторону,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент України додав, що для протидії Росії замало тільки слів, а потрібні дії у вигляді санкцій. Адже Росія не виконує те, про що домовлялася зі США.

І тоді, якщо кожна з наших сторін буде виконувати свої обіцянки і буде тиснути виконанням своїх обіцянок на Росію, і тоді ми дійсно зможемо мати справедливий мир у цьому році,

– сказав президент.

Президент США Дональд Трамп раніше зазначав, що злий на Владіміра Путіна через те, що він не приймає пропозиції американської сторони щодо укладання миру в Україні. Він говорив, що введе вторинні тарифи чи навіть на російську нафту, якщо не вдасться домовитись про припинення кровопролитної війни. Адже саме цього вже тривалий час прагне Дональд Трамп.