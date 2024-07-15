Ми завдали потужних ударів по енергооб'єктах Росії, – Зеленський розповів про наслідки

Володимир Зеленський висловився про удари по енергооб'єктах Росії. Глава держави наголосив, що це справедлива відповідь окупантам на атаки української енергосистеми.

Про це президент України розповів на пресконференції з журналістами. Зеленський наголосив, що від цих ударів залежить і збереження української енергосистеми, передає 24 Канал.

Цікаво Запрошення в НАТО Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна, – Зеленський

Що сказав президент про удари по російській енергетиці

Зеленський нагадав, що спочатку з боку партнерів були намагання унеможливити удари по російській енергетиці і нашими розробками. Адже позитивно це не сприймалося деякими лідерами.

Чому так воно є? Не тому, що хтось проти нас, а, тому що, знаєте, як вони кажуть, це політика деескалації, бояться ескалації з російської сторони. Ми вважаємо, що це несправедливо стосовно України і українців. І боремось за своє,

– сказав український лідер.

Він зауважив, що питання щодо використання наших речей, вже бачите, ніхто з партнерів не порушує.

"Це історія про те, що спочатку у всіх був шок, ну як після будь-якого шоку почали партнери звикати до цього шоку. І зараз це питання не порушується. Я вважаю, що це вже не погано", – пояснив президент.

Зеленський також зазначив, що зараз партнери думають, як зберегти українську енергетику. Але, на думку президента, збереження нашої енергетики частково залежить і від того, що Україна завдала потужних ударів по генерувальній енергетиці ворога.

Тепер, як зазначив, український лідер, можна говорити з партнерами про те, що ми можемо розв'язати питання енергетичної безпеки. Це для всіх стало б дуже важливим.