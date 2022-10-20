У них щось відбувається, – Зеленський запевнив, що Україна відповідає на удари по енергосистемі

Росія від 10 жовтня зосередилася на ударах по енергетичній інфраструктурі України. Президент Володимир Зеленський запевнив, що наша країна відповідає на ці атаки.

Про це президент заявив в інтерв'ю. Глава держави наголосив, що українська система оборони працює.

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Як Україна відповідає на атаки росіян

Володимир Зеленський наголосив, що головною метою Росії зараз є знищення енергетичної інфраструктури. Таким чином російські терористи хочуть просто залишити наших громадян без електрики.

Водночас глава держави зауважив, що у Росії "щось відбувається", адже українська система оборони працює. Однак президент не уточнював, про що саме йде мова.

Головна мета Росії – знищити нашу енергоінфраструктуру, щоб люди лишилися без світла. Вони терористи. Не думаю, що вчасно жартувати, але я хотів би їм сказати, що у них щось відбувається. Наша система оборони працює,

– наголосив Зеленський.

Атаки по енергооб'єктах України: головне

Росія неодноразово намагається звинувачувати Україну в обстрілах своєї території та нібито ракетних ударах. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що пропагандисти намагаються дискредитувати Україну, зокрема в очах міжнародних партнерів. Посадовиця підкреслила, що наші спецслужби діють лише на території своєї країни.

З 10 жовтня Росія почала масові атаки по українських енергооб'єктах у всіх регіонах нашої держави. За більше ніж тиждень, за словами Володимира Зеленського, окупанти знищили 30% українських енергооб'єктів.

Для атак росіяни використовують не лише ракети, але й іранські "мопеди" – дрони-камікадзе Shahed-136. Зокрема росіяни 17 жовтня запустили 28 таких дронів на Київ, 23 з яких вдалося збити. За надання Росії безпілотників і наміри передати балістичні ракети, Євросоюз вводить нові санкції проти Тегерану

Попри те, що комунальники та енергетики оперативно та професійно борються з наслідками ударів по енергооб'єктах, а сили ППО збивають більшість ракет та дронів, які запускають росіяни, енергосистема України зазнала серйозних ушкоджень. Через це громадян у всіх регіонах просять обмежити використання енергозатратних приладів, таких як бойлери, пральні машинки, паски, електрочайники, електроплити тощо. Зменшення навантаження на енергосистему дозволить швидше стабілізувати її та уникнути віялових відключень.



Як зменшити навантаження на енергосистему / Інфографіка 24 каналу

Варто зауважити, що 21 жовтня в Україні будуть відключення світла у всіх областях. Про те, де шукати інформацію про відключення у вашому населеному пункті – читайте тут.

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