У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено газогін, – Терехов

Вдень 1 вересня Росія вдарила по Харкову ракетами. Містяни чули близько 10 вибухів, що пролунали у кількох районах.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено газогін.

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Пошкодження газогону у Харкові

Внаслідок обстрілу є порушення конструктиву газогону. Є загоряння. На даний момент евакуйовано 30 осіб. На місці працюють усі відповідні служби,

– повідомив Ігор Терехов.

Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко розповів "Суспільному", що один з ударів припав па територію біля входу до супермаркету. Відбувся розрив магістрального газового трубопроводу. Газ перекрили, але в самій трубі він ще залишається. Влучання ще однієї ракети було навпроти місця, де було влучання біля гіпермаркету, – у приватний сектор. Там спалахнула пожежа, попередньо, людей всередині не було.

За інформацією Харківської ОВА, ударів завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі. Попередньо, ворог вдарив по місту "Іскандерами".

Станом на 15:08 інформації про загиблих не надходило. Повідомляється про понад 30 постраждалих, серед яких двоє медиків та двоє дітей у важкому стані.