Росіяни готують нові атаки по інфраструктурі України, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про загрозу нових атак Росії по українській інфраструктурі. За його словами, відповідна інформація вже надійшла від розвідки.

Зима 2026 року стала однією із найскладніших для українського народу. Про це глава держави розповів у своєму вечірньому зверненні.

Про що попередив президент?

Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка фіксує підготовку Росії до нових атак по критичній інфраструктурі. Глава держави наголосив, що всі служби, відповідальні за захист країни від повітряних ударів, повинні зберігати максимальну концентрацію.

Кожен, чия робота – захищати Україну від ударів, має бути так само зосереджений навесні, як і взимку. На кожну загрозу потрібно реагувати та збивати російські цілі максимум із можливого,

– підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що Україна пройшла найскладнішу зиму від початку повномасштабного вторгнення. Він додав, що росіяни почали цю зиму з масованого удару шостого грудня, який став одним із найбільших. Глава держави нагадав про те, що в ударі було більш ніж сімсот різних цілей, і лише ракет – більш ніж п'ятдесят.

Багато балістики було цією зимою,

– підсумував президент.

Що відомо про останні російські атаки?