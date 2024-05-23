Це був вибух емоцій, – Малюк про ураження Кримського мосту у липні 2023 року

Глава Служби безпеки Василь Малюк пригадав свої почуття після того, як нашим спецпризначенцям вдалося вдруге уразити Кримський міст. Це сталося у липні 2023 року.

За словами генерала, це був справжній вибух емоцій. Про це Василь Малюк розповів під час пресконференції "Війна технології", передає 24 Канал.

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Малюк пригадав друге ураження Кримського мосту

Очільник СБУ згадав, що у липні 2023 року, на виконання завдання Верховного Головнокомандувача ЗСУ, служба успішно вразила Кримський міст.

Він був уражений двома дронами типу Sea Baby. І знаєте, він, як мильна бульбашка, луснув і разом з тим луснув міф, що він недоторканий, недосяжний і реально його неможливо вразити,

– сказав Малюк.

На зустрічі генерала також спитали про емоції, які той відчував після другого вибуху на Кримському мосту у липні 2023 року. За словами Малюка, це був "вибух емоцій", хоча це було для нього не вперше.

"Правда, це було не вперше в мене. Вперше ми його вразили на день народження Путіна ще у 2022 році восени, але вдруге було також дуже приємно і мені і всій нашій команді", – сказав глава СБУ.

Крім того, Малюк подякував усім побратимам, особовому складу ВМС і ГУР і всім залученим у ці непрості заходи з вибухів на Кримському мосту і знищення флоту ворога.

Яким було друге ураження Кримського мосту