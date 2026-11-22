Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко 21 листопада виступив на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Він заявив, що руйнування Керченського мосту може змусити Росію піти на конструктивні переговори.

За словами дипломата, передає "Укрінформ", Київ неодноразово пропонував Москві конкретні кроки до деескалації. Однак Росія відкидала мирні ініціативи й продовжувала завдавати ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

Наслідки російської впертості

Наслідки такого підходу тепер видно на Керченському мосту. Як заявив міністр Сибіга: "Вони могли просто погодитися на припинення вогню",

– сказав Юрій Вітренко.

Він підкреслив, що Росія вперто наполягає на власних максималістських цілях та ігнорує людські втрати й руйнування, викликані розв'язаною війною.

Утім, незаконно зведена переправа через Керченську протоку була критично важливим маршрутом військового постачання до тимчасово окупованого Криму.

Її пошкодження стає потужним нагадуванням для Кремля про необхідність повернутися до реальності та розпочати конструктивні переговори на основі Статуту ООН і Гельсінського заключного акта.

Хронологія ураження переправи

Серія атак по мосту тривала впродовж кількох днів у середині листопада. Перший удар зафіксували 16 листопада, після чого автомобільний трафік суттєво обмежили, а повторна атака сталася вже вночі 17 листопада.

Увечері 18 листопада Міністерство оборони України заявило про повну зупинку автомобільного руху через переправу, оскільки уламки мостової конструкції заблокували фарватер.

Вже в ніч проти 19 листопада українські ракети "Нептун" розбили залізничне полотно, змусивши російське міністерство транспорту офіційно зупинити рух поїздів.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що незаконний об'єкт є законною ціллю для Сил оборони й усе одно буде зруйнований.